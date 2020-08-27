إصابة الشخص بكورونا مرتين غير مؤكدة

كل الوطن – واس: أكدت وزارة الصحة أن إصابة الشخص بفيروس كورونا مرتين لا تزال غير مؤكدة بشكل علمي ثابت ودقيق، ولكن لا يستبعد، والرصد ما زال مستمراً

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الدوري أمس: إن تزايد الإصابات بفيروس كورونا في بعض الدول يرجع إلى عدم التقيد بالاحترازات، مؤكداً أنه يجب على المخالطين لمصاب فيروس كورونا، الخضوع للعزل لمدة 14 يوماً، مع استخدام تطبيق «تطمن» لمساعدتهم خلال فترة الحجر، ليعينهم على متابعة المدة الزمنية الكافية والإجراءات اللازمة.

وأعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل 1068 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 310836 حالة، من بينها 22136 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1601 حالة حرجة، كما تم تسجيل 1013 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 284945 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 3755 حالة، بإضافة 33 حالة وفاة جديدة -يرحمهم الله جميعاً-.