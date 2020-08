أطباء يزعمون شفاء امرأة من فيروس نقص المناعة البشرية دون أي علاج في حالة نادرة

كل الوطن – وكالات: قال عدد من الأطباء إن امرأة وقع تشخيص إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية منذ نحو 30 عاما، ربما تكون أول من يتعافى من الفيروس دون استخدام أدوية أو زرع نخاع العظم.

