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التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي باتجاه نجران

الرياض – واس: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394490

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