وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة غداً عن أهمية التعليم عن بعد

كل الوطن – الرياض: وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ بتخصيص خطبة الجمعة غداً عن أهمية التعليم عن بعد ودور الأسرة في إنجاحه، مواكبة لجهود ولاة الأمر -حفظهم الله- في السعي لتوفير كل أسباب الأمن والسلامة لأبناء هذا الوطن ؛واستمراراً لدور الوزارة في توعية أفراد المجتمع عن طريق المسجد ومنبر الجمعة.