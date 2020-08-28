وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة غداً عن أهمية التعليم عن بعد

كل الوطن – الرياض: وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ بتخصيص خطبة الجمعة غداً عن أهمية التعليم عن بعد ودور الأسرة في إنجاحه، مواكبة لجهود ولاة الأمر -حفظهم الله- في السعي لتوفير كل أسباب الأمن والسلامة لأبناء هذا الوطن ؛واستمراراً لدور الوزارة في توعية أفراد المجتمع عن طريق المسجد ومنبر الجمعة.
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