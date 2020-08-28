تسجيل الدخول
» » » شرطة الشرقية تطيح بتشكيل عصابي تورط بسرقة شاحنات وأطنان من الحديد وتزوير رخص سير

شرطة الشرقية تطيح بتشكيل عصابي تورط بسرقة شاحنات وأطنان من الحديد وتزوير رخص سير

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
شرطة الشرقية تطيح بتشكيل عصابي تورط بسرقة شاحنات وأطنان من الحديد وتزوير رخص سير

كل الوطن – واس: صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والتزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكّن شرطة محافظة الظهران من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي مكون من ثلاثة أشخاص (مواطنٌ ومقيمان من الجنسية المصرية أعمارهم في العقد الرابع)، لتورطهم بسرقة (5) شاحنات نقل خفيف، متعطلة وغير مستخدمة، وتزوير رُخص سير لها، وبيعها على أنها تالفة، إضافة إلى سرقة (14) طن حديد من برج تحت الإنشاء في محافظة الخبر، وضُبط بحوزتهم عدداً من الأدوات والمعدات المستخدمة في تزوير الوثائق ومبلغ (22,000) ريال، وعدداً من رُخص السير المزورة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة .

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394496

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.