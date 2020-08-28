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السيسي يصدر قرارا بفصل مسؤولين كبيرين في الدولة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-08-28T12:58:13+03:00
2020-08-28T12:59:40+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
السيسي يصدر قرارا بفصل مسؤولين كبيرين في الدولة

كل الوطن – وكالات: أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارين جمهوريين بفصل معاوني نيابة عامة من عملهما، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وذكرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الخميس، في نسختها الإلكترونية، أن نص القرار الأول: “قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 463 لسنة 2020 رئيـس الجمهورىة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 2020/6/15، وعلى ما عرضه وزير العدل”.

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وتابع: “قرر (المادة الأولى) يفصل محمد ناصر عنتر فرهود، معاون النيابة بالنيابة العامة، من عمله، بغير الطريق التأديبي”.

ونص القرار الثاني، وفقا للجريدة الرسمية: “قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 464 لسنة 2020 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 2020/6/17، وعلى ما عرضه وزير العدل، قرر: (المادة الأولى) يفصل أحمد رضا أبو العنين إسماعيل رخا، معاون النيابة بالنيابة العامة، من عمله، بغير الطريق التأديبي”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394510

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