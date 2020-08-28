تسجيل الدخول
» » “إعصار بذيل طويل”.. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفش جديد لوباء كورونا

“إعصار بذيل طويل”.. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفش جديد لوباء كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمالعربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : منذ 40 ثانية
“إعصار بذيل طويل”.. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفش جديد لوباء كورونا

كل الوطن – وكالات: وصف المسؤول الأول في منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، الخميس، فيروس كورونا المستجد بإنه “إعصار بذيل طويل”، محذرا من موجات جديدة لتفشي الفيروس في القارة.

وقال كلوج إن ارتفاع عدد الحالات بين الشباب يمكن أن ينتشر في نهاية المطاف إلى كبار السن الأكثر ضعفا، ويسبب ارتفاعًا في الوفيات.

اقرأ أيضا...

ويرى كولج أن الشباب من المرجح أن يتواصلوا بشكل كبير مع كبار السن، مع هدوء الطقس في أوروبا، مما يزيد من احتمال انتشاره إلى الفئات الأكثر ضعفاً.

وقال من كوبنهاغن، مقر منظمة الصحة العالمية في أوروبا: “لا نريد أن نقوم بتنبؤات غير ضرورية، ولكن هذا بالتأكيد أحد الخيارات، في مرحلة ما سيكون هناك المزيد من المستشفيات وزيادة في معدل الوفيات.

وأشار إلى أن الكل معرض لخطر كورونا، ولكنه ألمح إلى حقيقة أن معظم الوفيات الناجمة عن الفيروس هي بين كبار السن.

وقال كلوج إن 32 من بين 55 دولة وإقليم في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية، سجلت زيادة في معدل الإصابة بنسبة 10 في المئة على مدى 14 يوما.

وقال إن الخريف يمثل “وضعاً صعباً” بسبب إعادة فتح المدارس، وبداية موسم الإنفلونزا، وزيادة الوفيات بين كبار السن في أشهر الشتاء بشكل عام.

وقال كلوج إن الأدلة الحالية أظهرت أن “الأوضاع المدرسية” لم تكن “مساهماً رئيسياً في الوباء،وأشارت إلى أن الأطفال يلعبون دوراً في انتقال العدوى، ولكن في كثير من الأحيان في التجمعات الاجتماعية أكثر من المدارس.

المصدر: قناة الحرة

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394513

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.