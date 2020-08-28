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الملك سلمان يأمر بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بـ”ساند”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
الملك سلمان يأمر بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بـ”ساند”

كل الوطن – الرياض: وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل المتأثرين جراء جائحة كورونا بتعويض “ساند”، ويتم صرف التعويض مباشرة بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل، باستثناء الدخل الوارد من تطبيقات التوصيل من الدخل المنصوص عليه في الأمر الملكي الكريم المانع لاستحقاق تعويض ساند.

حيث ضمن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد الجدعان، اللفتة الملكية الكريمة بالموافقة على شمول الأشخاص المسجلين في تطبيقات التوصيل بتعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا “ساند”.

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وأشار الجدعان إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين من هذا القرار مع تعويض شهر سبتمبر.

من جهتها، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل، لا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيد أو من المنشأة، وسيتم إيداع التعويض مباشرة في حساب المستفيد.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394515

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