مصر.. الحكم على أول متهم في قضية اغتصاب منة عبد العزيز

كل الوطن – وكالات: قضت محكمة الطفل في مصر، بالحبس سنة على المتهم الحدث محمد كلاشنكوف أحد متهمي قضية اغتصاب منة عبد العزيز فتاة “تيك توك”، لاتهامه بتعاطي المخدرات.

يذكر أن المتهم محمد كلاشنكوف ضبط مع المتهمين المتعدين على منه عبدالعزيز فتاة “التيك توك”، ولم يوجه له اتهام في تلك القضية ولكن وجهت له تهمة تعاطي مخدرات.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، “أمر يوم 26 يوليو الماضي، بإحالة 6 متهمين في واقعة التعدي على فتاة التيك توك منة عبد العزيز لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بخطفها بالتحايل والإكراه، ومواقعتها كرها عنها، وهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية عن طريق بث فيديو لها عارية بعد التعدي عليها جنسيا، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور تخدش شرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك، عبارة عن غرفة بفندق زوسر بشارع الهرم بمحافظة الجيزة”.

والمتهمون في القضية هم: محمد حمدي وشهرته كلاشنكوف، وشيماء شاكر وشقيقتها فاطمة، ومازن إبراهيم الطاهر وشهرته “المميز”، وبسام رضا وشهرته “بيشوي”، وفني بفندق زوسر، يدعى سراج فاروق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية