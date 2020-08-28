مصادر: ماكرون سيلتقي فيروز خلال زيارته للبنان

كل الوطن – وكالات: نقل الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم عن مصادر فرنسية قولها إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد يلتقي السيدة فيروز خلال زيارته المرتقبة مطلع سبتمبر إلى بيروت.

وأشار كرم في تغريدة عبر صفحته الخاصة في “تويتر” إلى أن بعض المصادر الصحافية الفرنسية تتداول نية الرئيس الفرنسي لقاء السيدة فيروز بمناسبة مئوية لبنان خلال زيارته المرتقبة.

وتداول ناشطون مرارا في الآونة الأخيرة أخبارا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بصحة السيدة فيروز، كما سرت شائعات أكثر من مرة عن وفاتها.

ويزور ماكرون بيروت الأسبوع المقبل للضغط على الساسة اللبنانيين للمضي قدما في تشكيل حكومة يمكنها أن تطبق إصلاحات عاجلة.

المصدر: RT