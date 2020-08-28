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د. خيرية السقاف : ترشف شايا في فلْجالها!!..

كل الوطن- فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
د. خيرية السقاف : ترشف شايا في فلْجالها!!..

مجداف في عرض البحر

على ثغر الفنار

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ريح خريفية!!..

* * *

الصغير يعبث بكتاب

وفي صمته العجوز

يقلبُ أفكاره!!..

* * *

سأم ٌ

وثمة فوَّهة

تفغُـر فاها!!..

* * *

الغائبون كُثْرٌ

فيما طريق المقهى الليلي

يزدحم!!..

* * *

تأخر الصبحُ

أيمكن أن يأتي

بلا شمس؟!..

* * *

محبرة فارغة

غَمِد قلمَه

وصعد للمنبر!!..

* * *

ألا يرحل الصيف؟

في الطريق

نسمة باردة!!..

* * *

في الطريق لمكة

رائحة تنبعث

ببخور جدتي!!..

* * *

بين كتبي وجدتها

صورة أمي

ترشف شايا في فِلْجالها!!..

* * *

لم يعد له خيار

البائع على الرصيف

بين البصل والورد!!..

* * *

يا لألم الخشب

والنجار

يشجُّه بالمنشار!!..

دكتوره خيرية السقاف

الجزيرة

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394550

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