د. خيرية السقاف : ترشف شايا في فلْجالها!!..

مجداف في عرض البحر
على ثغر الفنار
ريح خريفية!!..
* * *
الصغير يعبث بكتاب
وفي صمته العجوز
يقلبُ أفكاره!!..
* * *
سأم ٌ
وثمة فوَّهة
تفغُـر فاها!!..
* * *
الغائبون كُثْرٌ
فيما طريق المقهى الليلي
يزدحم!!..
* * *
تأخر الصبحُ
أيمكن أن يأتي
بلا شمس؟!..
* * *
محبرة فارغة
غَمِد قلمَه
وصعد للمنبر!!..
* * *
ألا يرحل الصيف؟
في الطريق
نسمة باردة!!..
* * *
في الطريق لمكة
رائحة تنبعث
ببخور جدتي!!..
* * *
بين كتبي وجدتها
صورة أمي
ترشف شايا في فِلْجالها!!..
* * *
لم يعد له خيار
البائع على الرصيف
بين البصل والورد!!..
* * *
يا لألم الخشب
والنجار
يشجُّه بالمنشار!!..
دكتوره خيرية السقاف
الجزيرة