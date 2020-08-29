القبض على 4 مقيمين لتورطهم بسرقة كيابل ومولدات كهربائية من منازل تحت الإنشاء بحفر الباطن

كل الوطن – واس: صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (ثلاثة مقيمين من الجنسية البنغلاديشية ومقيم من الجنسية الهندية أعمارهم بالعقدين الثالث والرابع )، وذلك لتورطهم بارتكاب جرائم سرقة كيابل نحاسية ومولدات كهربائية وقطع ألمنيوم من منازل تحت الإنشاء بمحافظة حفر الباطن وبيعها ، حيث تُقدر قيمة المسروقات بـ (70,000) ريالاً، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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