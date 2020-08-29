محافظ جدة يُوجّهُ فرقًا ميدانية لمتابعة تطبيق لائحة الحدّ من التجمعات

كل الوطن – واس: وجّه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة فرقًا ميدانية من عدة جهات مختصة للشخوص على المواقع السياحية لمتابعة تطبيق لائحة الحدّ من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
إرتداء “الكمامة” أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا“إعصار بذيل طويل”.. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفش جديد لوباء كوروناأدلة تتنبأ بخطورة “كوفيد-19” ولماذا يصاب المرضى بجلطات دموية مميتةهيئة الأغذية والأدوية الفيدرالية توافق على استخدام بلازما المتعافين من كورونابعد الشم والتذوق.. كورونا يفاجئ الأطباء بتأثيره على حاسة ثالثةالصحة العالمية: أوروبا يمكنها مكافحة كورونا بلا إغلاقبؤرة تفش لفيروس كورونا بكوريا الجنوبيةروسيا تكشف عن طريقة استخدام لقاح “سبوتنيك-V” ضد كورونادراسة تكشف عن “الناقلين الفائقين الصامتين” لفيروس كورونا وسط تحذير العلماء!الصحة العالمية: مصابون بلا أعراض ينشرون كورونا في منطقة آسيا والهادئ