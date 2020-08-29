محافظ جدة يُوجّهُ فرقًا ميدانية لمتابعة تطبيق لائحة الحدّ من التجمعات

كل الوطن – واس: وجّه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ‏فرقًا ميدانية من عدة جهات مختصة للشخوص على المواقع السياحية لمتابعة تطبيق لائحة الحدّ من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).