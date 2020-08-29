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محافظ جدة يُوجّهُ فرقًا ميدانية لمتابعة تطبيق لائحة الحدّ من التجمعات

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
محافظ جدة يُوجّهُ فرقًا ميدانية لمتابعة تطبيق لائحة الحدّ من التجمعات

كل الوطن – واس: وجّه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ‏فرقًا ميدانية من عدة جهات مختصة للشخوص على المواقع السياحية لمتابعة تطبيق لائحة الحدّ من التجمعات التي تسهم في تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394565

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