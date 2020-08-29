الوساطة المصرية بين إسرائيل و”حماس” تصل إلى مأزق

كل الوطن – وكالات: أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” مساء الجمعة، بأن محادثات الوساطة التي يجريها الوفد المصري مع إسرائيل وحركة “حماس” وصلت إلى طريق مسدود.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي كبير تحذيره من أنه “إذا لم يتم التوصل إلى تهدئة مع غزة، فربما سنكون مقبلين على جولة قتال أخرى”.

وأشارت القناة إلى أن الخلاف بين إسرائيل و”حماس” أدى إلى وضع الوسطاء المصريين في “حالة من اليأس”. وتهدد إسرائيل باحتمال وقوع مواجهة عسكرية، لكنها تدعي أن رئيس “حماس” في القطاع يحيى السنوار غير مهتم بذلك، محاولا تحقيق بعض الإنجازات الاقتصادية لغزة، حسب القناة.

وقالت القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي يوم الجمعة، إن إسرائيل عرضت مساعدة غزة في مواجهة فيروس كورونا، مقابل وقف إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة دون ذكر مزيد من التفاصيل.

واندلع 24 حريقا الجمعة في المستوطنات الإسرائيلية المجاورة لقطاع غزة جراء إطلاق بالونات حارقة من القطاع.

وكانت طائرة حربية إسرائيلية قد أغارت على موقع لفصائل المقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة فجر الجمعة، وذلك ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة، حسب الجيش الإسرائيلي.

المصدر: i24News