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تحذيرات من ثغرة برمجية قد تهدد ملايين هواتف آيفون حول العالم!

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجيا
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : منذ 40 ثانية
تحذيرات من ثغرة برمجية قد تهدد ملايين هواتف آيفون حول العالم!

كل الوطن – وكالات: حذرت مواقع مختصة بشؤون التقنية من وجود ثغرة برمجية في المتصفح الخاص بحواسب شركة آبل وهواتفها الذكية.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الخبير في أمن المعلومات Pawel Wylecial اكتشف مؤخرا ثغرة برمجية في ميزة Web Share الموجودة في متصفحات Safari الخاصة بحواسب وهواتف شركة آبل، وبالرغم من إبلاغه آبل بالثغرة إلا أن الأخيرة لم تستجب للأمر ولم تعالج المشكلة فورا، ما اضطره لعرض المشكلة وتحذير المستخدمين.

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وأوضح الخبير أن الثغرة المكتشفة يمكن استغلالها من قبل قراصنة الإنترنت للتجسس على البيانات التي يتبادلها مستخدمو أجهزة آبل فيما بينهم، والتي تتعلق ببيانات التصفح أو الروابط الإلكترونية للمواقع التي يستخدموها.

ويستعمل مستخدمو متصفحات Safari ميزة Web Share لإرسال روابط المواقع التي يتصفحوها لأشخاص آخرين، إما عبر البريد الإلكتروني أو عبر برامج التراسل مثل “واتس آب” أو “مسنجر” أو غيرها.

المصدر: 3dnews

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394591

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