ضبط متهمين اثنين تورّطا بانتحال صفة رجلي أمن

كل الوطنن – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على متهمين اثنين ، (مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية ، في العقد الثالث والرابع من العمر ) ، تورطا بانتحال صفة رجلي أمن ، وسلب مبلغ 81770 ريالاً من أحد المقيمين ، ووثائق ثبوتية وجهازي هاتفٍ جوال ، وقد ضبط بحوزتهما مبلغ 12060 ريالاً ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما ، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة .
إرتداء “الكمامة” أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا“إعصار بذيل طويل”.. منظمة الصحة العالمية تحذر من تفش جديد لوباء كوروناأدلة تتنبأ بخطورة “كوفيد-19” ولماذا يصاب المرضى بجلطات دموية مميتةهيئة الأغذية والأدوية الفيدرالية توافق على استخدام بلازما المتعافين من كورونابعد الشم والتذوق.. كورونا يفاجئ الأطباء بتأثيره على حاسة ثالثةالصحة العالمية: أوروبا يمكنها مكافحة كورونا بلا إغلاقبؤرة تفش لفيروس كورونا بكوريا الجنوبيةروسيا تكشف عن طريقة استخدام لقاح “سبوتنيك-V” ضد كورونادراسة تكشف عن “الناقلين الفائقين الصامتين” لفيروس كورونا وسط تحذير العلماء!الصحة العالمية: مصابون بلا أعراض ينشرون كورونا في منطقة آسيا والهادئ