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ضبط متهمين اثنين تورّطا بانتحال صفة رجلي أمن

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : منذ 40 ثانية
ضبط متهمين اثنين تورّطا بانتحال صفة رجلي أمن

كل الوطنن – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على متهمين اثنين ، (مواطن ومقيم من الجنسية الباكستانية ، في العقد الثالث والرابع من العمر ) ، تورطا بانتحال صفة رجلي أمن ، وسلب مبلغ 81770 ريالاً من أحد المقيمين ، ووثائق ثبوتية وجهازي هاتفٍ جوال ، وقد ضبط بحوزتهما مبلغ 12060 ريالاً ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما ، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394595

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