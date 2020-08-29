مصر تستعد لاستئناف استقبال السائحين في المواقع الأثرية

كل الوطن – القاهرة – وكالات: تستعد مصر للمرحلة الثانية من إعادة فتح المدن والمواقع السياحية والأثرية أمام السائحين، بعد إغلاق دام نحو ستة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من موجة ثانية لانتشار الفيروس.

وتشمل المرحلة الثانية فتح جميع المدن المتاحف والمواقع الأثرية، بعدد من الضوابط الصحية المحددة، أقرتها وزارة السياحة والآثار بداية من أول أيلول/سبتمبر المقبل، بعدما كان استقبال السائحين قاصرا على ثلاث محافظات فقط، هي البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح.

وقال مساعد وزير الآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، عبد الفتاح العاصي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، حول أبرز الاستعدادات المتخذة: “نحن بدأنا هذه الإجراءات منذ أكثر من شهرين، بدأنا بالقاهرة، ومنحنا شهادات السلامة الصحية لـ 665 فندقا في كافة أنحاء مصر، هناك بعض الفنادق لم تحصل على هذه الشهادة بعد، بالإضافة إلى تأجيل إجراءات الفنادق العائمة لأنها تعمل في الشتاء، ونحن نعمل على ضوابط جديدة للفنادق العائمة”.

وفي أيار/مايو الماضي أعلنت وزارة السياحة والآثار عن منح شهادة بضمان سلامة الإجراءات الصحية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المحددة من قبل الوزارة، لإعادة تشغيل المنشأة مرة ثانية.

كما ألزمت السلطات المصرية جميع السياح القادمين بضرورة تقديم فحص “PCR” تم إجراءه قبل 72 ساعة على من تاريخ السفر يفيد بعدم إصابة المسافر بفيروس كورونا المستجد.

وفي هذا السياق، قال العاصي: “حتى أسبوعين كان القرار أن تحليل الـ”PCR” يقدم في المطار، لكن الآن الدولة المصرية تستعد لإجراء هذا التحليل في المطار، لم يصدر القرار رسميا بعد، لكن تتم دراسة هذا الأمر ومن المتوقع صدوره اليوم”.

وحول أبرز الإجراءات المتبعة في حال الاشتباه بإصابة سائح بالفيروس، قال العاصي: “في حال الاشتباه في إصابة أي سائح يبلغ الفندق وزارة الصحة وتقوم الوزارة بإجراءاتها، ويبدأ الفندق في عزل السائح بإحدى الغرف المخصصة للعزل، حتى يتم فحصه والتأكد من إصابته، ثم يبدأ التعامل مع الحالة، وهناك آلية محددة للتعامل بداية من الاشتباه، ثم تقرر وزارة الصحة إما تحويله للعلاج أو علاجه إذا كانت الأعراض بسيطة”.