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إسكتلندا.. بيع أغلى خروف في العالم بمبلغ يفوق ثمن سيارة فيراري (صور)

كل الوطن- فريق التحرير
منوعات
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
إسكتلندا.. بيع أغلى خروف في العالم بمبلغ يفوق ثمن سيارة فيراري (صور)

كل الوطن  –  “نيويورك بوست”  :   وحطم سعر الخروف الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في نفس المزاد في لاناركشاير باسكتلندا عام 2009، عندما تم بيع الخروف Garngour Craftsman مقابل 293 ألف دولار أمريكي.

أفادت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية بأن خروفا من سلالة تيكسل يبلغ من العمر

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6 أشهر، بيع في إسكتلندا بمبلغ 489 ألف دولار، ليكون بذلك الخروف الأغلى في العالم.

ويتجاوز سعر الخروف المسمى “دابل دياموند” (الجوهرة المزدوجة) ثمن سيارة “فيراري” أو ساعة “رولكس” أو سعر منزل لأسرة كاملة.

وتمت تربية الكبش الصغير داخل مزرعة صوف في شيشاير بالمملكة المتحدة على يد المربي تشارلي بودن وعائلته.

وبخلاف حالته الوراثية الممتازة، فإن ما ساعد على بيع الخروف بهذا السعر هو التوقيت الحالي الذي يصادف موسم التزاوج، إذ يخطط أصحابه الحاليون، وهم مجموعة من مربي الخراف، لاستخدامه في تلقيح نعاج ثمينة.

وحطم سعر الخروف الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في نفس المزاد في لاناركشاير باسكتلندا عام 2009، عندما تم بيع الخروف Garngour Craftsman مقابل 293 ألف دولار أمريكي.

المصدر:وحطم سعر الخروف الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في نفس المزاد في لاناركشاير باسكتلندا عام 2009، عندما تم بيع الخروف Garngour Craftsman مقابل 293 ألف دولار أمريكي.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394613

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