كل الوطن- متابعات- البيان الاماراتية :   كشفت التحقيقات ملابسات عثور الأجهزة الأمنية المصرية، على جثة ثري سعودي داخل مسكنه في منطقة السيدة زينب، والذي تبين وجود آثار خنق على رقبته.