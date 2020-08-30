تسجيل الدخول
» » مصر.. فتاتان تقتلان مواطنا سعوديا

مصر.. فتاتان تقتلان مواطنا سعوديا

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
مصر.. فتاتان تقتلان مواطنا سعوديا

كل الوطن – الرياض: عثرت الأجهزة الأمنية المصرية على جثة مواطن سعودي داخل مسكنه في منطقة السيدة زينب، وكانت توجد على رقبة الضحية آثار خنق.

وكشفت التحريات عن قيام فتاتين وشابين بالاتفاق على تخدير المجني عليه وسرقته بمساعدة المتهمة الأولى، التي تربطها علاقة مع الضحية، وكانت تتردد على مسكنه.

اقرأ أيضا...

وروت المتهمة أنها اتفقت مع إحدى صديقاتها وشابين آخرين أن تقوم أثناء جلوسها مع المجني عليه بتخديره، ومن ثم يتسلل باقي المتهمين إلى الشقة لتنفيذ جريمتهم وسرقة الشقة والمغادرة مباشرة عقب ذلك.

وأشارت إلى أنها فشلت في تنفيذ فكرة تخدير المجني عليه، فصعد اثنان من المتهمين الثلاثة الآخرين، وقاما بتوثيقه بملابسه ثم خنقه.

وأشارت إلى أنه بعد قتل المجني عليه، سارع المتهمون إلى تفتيش الشقة للبحث عن أي أموال يمتلكها الضحية، وعثروا على “3 هواتف محمولة، وتابلت، وألفي جنيه، وزجاجات عطر باهظة الثمن”، وغادروا للاختباء في أحد الأماكن والتصرف في تلك المسروقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المجني عليه لم يتمكن من العودة إلى بلاده بسبب أزمة كورونا وإغلاق المطارات، فاضطر إلى المكوث في مصر لحين عودة رحلات الطيران.

وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس الفتاة وصديقتها وشابين بعد اتهامهم بقتل المواطن السعودي .

المصدر: مصريون

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394652

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.