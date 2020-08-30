الزجّ باسم شقيق النائب البنغالي المتورط بالاتجار بالبشر في القضية

كل الوطن – الرياض: أمرت سلطات التحقيق في بنغلاديش بضبط وإحضار قاضي محمد بدر العلم، شقيق النائب البنغالي محمد شهيد إسلام المحتجز في الكويت منذ يونيو الماضي بتهمة التجارة بالإقامات وغسل الأموال ورشاوى.

وتم إصدار أوامر الضبط والإحضار بحق بدر العلم بعد أن كشفت معلومات جديدة عن تورطه مع شقيقه وزوجته ومتهمين آخرين بالمتاجرة بالآلاف من مواطنيهم الراغبين بالسفر إلى الكويت.

وأفادت تقارير بأن عمليات تسفير البنغاليين كانت تتم من خلال وكالة توظيف تحمل اسم “جوب بنك إنترناشيونال”، ومكتب سفريات يمتلكهما ويديرهما بدر العلم.

ويبدو أن بدر العلم كان يتقاضى من كل شخص مبلغا يتراوح بين 1800 و2500 دينار أي بين (6000 و 8000 دولار)، وكان يجمع تلك الأموال ويودعها في حسابات بنكية متعددة تحمل اسمه واسم شقيقه النائب.

وتم احتجاز النائب البنغالي بناء على اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال الفترة الماضية عددا من المتهمين بالقضية للتحقيق معهم بينهم اللواء مازن الجراح، المتهم بتلقي رشاوى لتمرير معاملات مرتبطة بقضية النائب البنغالي.

المصدر: وكالات