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عبدالمجيد الجلاَّل: ترامب يُصارع لتجديد انتخابه وتوقعات صادمة !

كل الوطن - فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
عبدالمجيد الجلاَّل: ترامب يُصارع لتجديد انتخابه وتوقعات صادمة !

بقي على موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية نحو 67 يوماً ، ولا تزال استطلاعات الرأي تُشير إلى تقدم منافس الرئيس ترامب من الحزب الديموقراطي جو بايدن بنسبة 52 % ، حتى تلك الاستطلاعات الصادرة من هيئات وقنوات عامة مؤيدة للرئيس الأمريكي !
لكن الأكثر جدلاً ، والمٌثير ، في الوقت نفسه ، وفي مجتمعٍ أمريكي مُنقسم بشدة ، أنَّ الرئيس ترامب يواجه معضلة داخل حزبه الجمهوري ، وبين مُناصريه ، جعل العديد منهم يُقرر التصويت لصالح الديموقراطيين وجو بايدن !
منهم كولن باول قائد الأركان في رئاسة بوش الأب ، ووزير الخارجية في رئاسة بوش الابن ، وكذلك جون كيسيك مُرشح الرئاسة ، وحاكم ولاية أوهايو السابق، والكثير من مُستشاري البيت الأبيض ، أمثال جون بولتون ، والعديد من النواب الجمهوريين ، بل حتى شقيقته ، وابنة أخيه ، ما يعني أنَّ الرئيس ترامب بسلوكياته وسياساته المُستفزة استعدى طيفاً كبيراً من حلفائه ، وأنصاره ، وحتى عائلته!
وفي سياقٍ آخر ، وإزاء هوسه بإعادة انتخابه ، يسعى الرئيس ترامب إلى اختلاق كل الأسباب ، واللعب بكل الكرات المُمكنة ، التي تُقربه أكثر من حلمه الرئاسي ، ومنها تحذيره للأمريكيين ، من التصويت عن طريق البريد ، وأنَّ ذلك ، سيؤدي إلى تزوير مُحتمل للانتخابات ، والهدف من هذا الادعاء ، الطعن بالنتائج الانتخابية حال هزيمته ، ودفع أنصاره ، للاحتجاج ونشر الفوضى ، وكأنَّ الرئيس ترامب يتحدث عن جمهورية موز ، وليس عن الولايات المتحدة الأمريكية ، وبهذا الشأن قد يستخدم الفيتو لإسقاط قانون تمويل البريد ، من أجل تنفيذ أجندته بعرقلة التصويت عن طريقه!
ويستغل كذلك الشأن الخارجي ، لتحقيق إنجازٍ ، في سعيه المحموم لإعادة انتخابه، كاستخدام ورقة التطبيع العربي مع إسرائيل ، ولكن الناخب الأمريكي ينصب اهتمامه أساساً ، على الاقتصاد والتوظيف ، ولن يحقق له مسعاه هذا ، أي إنجاز انتخابي !
كما يتهم الرئيس ترامب ، الديمقراطيين ، والدولة العميقة بتأخير اعتماد لقاح الكورونا ، لما بعد الانتخابات ، وهو ادعاء ، يصطدم بالمنطق والحقيقة.
على كل حالٍ ، الرئيس ترامب المهووس بإعادة انتخابه ، يُمارس الكثير من السياسات والتصرفات الخاطئة ، وهو يعتقد أنَّها ضرورية لإعادة انتخابه ، من جديد ، لكنها في واقع الأمر ، تبعده أكثر عن تجديد حلمه الرئاسي!
خلاصة القول ، قطار الرئاسة الأمريكية تجاوز الرئيس ترامب ، وهو اليوم أقرب إلى منافسه الديمقراطي ، وفق كل التوقعات والتحليلات السياسية القادمة من بلاد العم سام !

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394662

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