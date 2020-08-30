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إهانة الصحابة في خطبة دينية بالبحرين والسلطات تتدخل

كل الوطن - فريق التحرير
2020-08-30T17:07:15+03:00
2020-08-30T17:11:44+03:00
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
إهانة الصحابة في خطبة دينية بالبحرين والسلطات تتدخل

كل الوطن – الرياض: أعلنت الداخلية البحرينية توقيف شخص أهان الصحابة في خطبة ألقاها بواحدة من المناسبات.

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وقالت الداخلية البحرينية: “تعقيبا على مقطع مصور متداول بالواقعة، قامت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، باستدعاء وتوقيف شخص، ارتكب مخالفات قانونية أثناء إلقائه خطبة بإحدى المناسبات الدينية”.

وقالت الداخلية أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة، تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.

المصدر: تويتر

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394665

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