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بالفيديو والصور.. آخر هدايا أبوهشيمة لياسمين صبري .. سيارة فارهة “لا تأتي حتى في أحلامنا”

كل الوطن - فريق التحرير
2020-08-30T17:19:45+03:00
2020-08-30T17:20:39+03:00
فنون ونجومفيديوهاتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
بالفيديو والصور.. آخر هدايا أبوهشيمة لياسمين صبري .. سيارة فارهة “لا تأتي حتى في أحلامنا”

كل الوطن – وكالات: تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لآخر هدية قام رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، بإهدائها لزوجته الممثلة ياسمين صبري.

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ويظهر في الصورة والمستند المتداول الرسمي الخاص بها، سيارة فارهة زرقاء اللون من ماركة “رولز رويس داون كابورليه 2020”.

وكُتب في المستند المنسوب للإدارة العامة لجمارك السيارات في الإسكندرية أن قيمة السيارة بلغت 6 ملايين و113 ألفا و545 جنيها، كما بلغت إجمالي الرسوم الجمركية عليها 3 ملايين و717 ألفا و137 جنيها، ليصل إجمالي سعرها تقريباً 10 ملايين جنيه”.

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وأصبحت سيارة ياسمين صبري، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلاً واسعاً بسبب سعرها الباهظ.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394668

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