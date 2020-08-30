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وكالة “وفا”: بايدن يؤكد أنه مع حل الدولتين ويرفض خطط الضم الإسرائيلية

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
وكالة “وفا”: بايدن يؤكد أنه مع حل الدولتين ويرفض خطط الضم الإسرائيلية

كل الوطن  – وكالات –  وفا  :   نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن تأكيده أنه مع حل الدولتين، ورفضه نوايا إسرائيل ضم أراض فلسطينية.

وقالت الوكالة الفلسطينية إن بايدن تعهد في وثيقة أصدرها يوم السبت باستئناف العلاقات الدبلوماسية والدعم المالي للسلطة الفلسطينية، وإعادة المساعدات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

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وكان موقع The Hill نقل عن بايدن في شهر مايو المنصرم قوله خلال فعالية ليهود ديمقراطيين: “أنا لا أؤيد الضم”، مضيفا “في الواقع، سوف أعكس تقويض ترامب لعملية السلام”.

ودعا إسرائيل خلال تلك الفعالية إلى أن “توقف تهديدات ضم الأراضي والنشاط الاستيطاني، لأنها ستخنق أي أمل في السلام”.

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المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394697

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