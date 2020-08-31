سعودي يثير الذعر بين السكان بإطلاق نار من سلاح رشاش والشرطة تتدخل (فيديو)

كل الوطن – الرياض: أثار مواطن سعودي الذعر بين سكان أحد الأحياء السكنية في محافظة الطائف غرب المملكة، حيث أطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش، وألقت الشرطة القبض على المخالف.

#شرطة_منطقة_مكة:

ضبط مواطن أطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش داخل أحد الأحياء السكنية بمحافظة #الطائف، معرضًا حياة الآخرين للخطر، والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي

..تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع #النيابة_العامة pic.twitter.com/TTtZGE3QFY — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) August 30, 2020

وأفادت شرطة إمارة منطقة مكة، في بيان مقتضب نشرته ظهر اليوم الأحد، بـ”ضبط مواطن أطلق النار بشكل عشوائي من سلاح رشاش داخل أحد الأحياء السكنية بمحافظة الطائف، معرضا حياة الآخرين للخطر، والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضافت الشرطة المحلية أنه تم إيقاف المخالف مع “اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة” السعودية.

وسبق أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شابا يرتدي الزي السعودي بينما يطلق النار من سلاح رشاش نحو الأعلى.

وأثار الفيديو ردود أفعال غاضبة بين المدونين السعوديين ومطالب بالقبض على مطلق النار بسبب الخطورة التي يتسبب بها إطلاق النار، لا سيما أن الرصاص سيعاود النزول على الأرض وقد يصيب أي أحد.

المصدر: RT + وكالات