تسجيل الدخول
» » التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها السعودي

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها السعودي

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 42 ثانيةآخر تحديث : منذ 42 ثانية
التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها السعودي

كل الوطن – واس: أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية مساء يوم الأحد، أنه اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها الدولي السعودي.

وأفاد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم التحالف بأنه نتيجة لعملية الاعتراض والتدمير تساقطت بعض الشظايا على المطار دون وقوع أضرار أو إصابات بالمدنيين من مسافرين وعاملين.

اقرأ أيضا...

وصرح المالكي بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية من الحوثيين، ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردعهم بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين.

وشدد على أنه سيتم محاسبة العناصر المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

المصدر: واس

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394712

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.