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في مصر : إصابات كورونا تواصل الارتفاع وقفزة في عدد الوفيات

كل الوطن- فريق التحرير
2020-08-31T02:25:24+03:00
2020-08-31T02:26:32+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
في مصر : إصابات كورونا تواصل الارتفاع وقفزة في عدد الوفيات
 كل الوطن- سيتونيك :   سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد في مصر، يوم الأحد، قفزة كبيرة لم تحدث من أكثر من شهر.

واستمرت مصر على معدل إصابات دون المئتين منذ نهاية الشهر الماضي وحتى الثلاثاء 25 أغسطس/آب، حيث انخفضت الإصابات في بعض الأيام لتلامس المئة حالة، قبل أن تسجل ارتفاعا قياسيا اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة في مصر، اليوم، تسجيل 230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا صعودا من 212 إصابة يوم أمس السبت.

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بينما ارتفعت الوفيات بصورة كبيرة حيث بلغت أعداد الحالات 23 وفاة، مقابل 14 وفاة يوم السبت.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة”.

وأضاف أن الوزارة “تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية”.

ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم السبت، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض فيروس كورونا الجديد كوفيد -9)، قائلا، “أخشى لو لم نأخذ بالنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية أكثر”، قبل أن يضيف أن “نجاحنا (في مواجهة المرض) لم يكتمل، وهناك تحديات الشتاء القادم”.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حذر الأربعاء الماضي، مما أسماه “الشعور الزائف بالأمان”، والذي يؤدي إلى التراخي وفقدان الحذر، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، مشيرا في ذلك إلى “التزايد الملحوظ في أعداد المصابين مؤخرا” لتجنب موجة جديدة من الوباء مثلما حدث في دول أخرى”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394715

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