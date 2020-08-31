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المصري صلاح يفاجئ لوفرين بصورة كوميدية

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
المصري صلاح يفاجئ لوفرين بصورة كوميدية

كل الوطن – وكالات: مازح المصري محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي في موقع “إنستغرام”، زميله السابق في نادي ليفربول، الكرواتي ديان لوفرين.

ونشر الدولي المصري عبر “إنستغرام”، صورة تجمعه بابنتيه، مكة وكيان، وأرفقها بعبارة: “الاختيار المفضل لدي”.

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Choosing my favourite…

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وعاد صلاح بعد ذلك، ونشر الصورة نفسها عبر خاصية “الستوري”، ولكنه استخدم تقنية “الفوتوشوب”، حيث ظهر لوفرين في الخلفية، وبدا المدافع الكرواتي وكأنه يشاهد ويراقب مداعبة صلاح لابنتيه.

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وتوطدت علاقة صلاح بلوفرين خلال تزاملهما في نادي ليفربول، وبعد انتقال المدافع الكرواتي إلى نادي زينيت بطرسبورغ الروسي في يوليو الماضي، ظل الثنائي على تواصل، ويقومان بين الحين والآخر بنشر دردشتهما ومحادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن صلاح فشل يوم السبت الماضي، في التتويج مع ليفربول، بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام أرسنال.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394723

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