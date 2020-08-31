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مصر.. إخلاء سبيل السيدة المتهمة بالتعدي على ضابط

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 ثوانيآخر تحديث : منذ 7 ثواني
مصر.. إخلاء سبيل السيدة المتهمة بالتعدي على ضابط

كل الوطن – وكالات: قررت نيابة النزهة في مصر إخلاء سبيل السيدة المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه.

وانتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق مشادة كلامية بين ضابط برتبة مقدم، وسيدة ادعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، قبل أن تعتدي على الضابط وتخلع “الكتافات” الخاصة به، وتقوم بسبه.

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وأفاد مصدر أمني بأن المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، عجزت عن سداد الكفالة المطلوبة حتى الآن، وتم التحفظ عليها لحين دفعها.

وكانت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على السيدة التي ظهرت في فيديو متداول منذ أمس الأحد، وهي تعتدي على ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة.

المصدر: مصراوي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394733

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