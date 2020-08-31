هجوم على أحمد الفيشاوي بسبب فيديو بحمام السباحة بصحبة زوجته

كل الوطن – وكالات: شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه بمقطع فيديو جديد، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وأظهر المقطع، لحظات الاستجمام بين الفنان وزوجته ندى الكامل، داخل حمام السباحة، بالمايوهات، مع الأطفال البنات الثلاثة، معلقًا: “وقت الصيف مع بناتي”.

وسرعان ما تفاعل الرواد على مقطع الفيديو، بين المشيد به وبلحظاتهم العائلية، وبين منتقدى الظهور، حيث واجه الفنان وابل من الانتقادات بسبب الظهور المتكرر مع ابنة زوجته، على الرغم من الخلافات الموجودة بينه وبين ابنته، معلقين: “فين بنتك”، “روح اسأل على بنتك”.

وكان الفنان شارك جمهوره ومتابعيه مؤخرًا، بصور جديدة له مع الفنانة دينا الشربيني عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكانت الصور التي نشرها الفيشاوي مع مجموعة من الفنانين بينهم دينا الشربيني، في الشارع وداخل مترو الأنفاق.

وكتب الفيشاوي في تعليقه على الصور، “أماكن الشغل”.