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مصر.. بيان رسمي بشأن أزمة سيارة الفنانة ياسمين صبري

كل الوطن - فريق التحرير
2020-08-31T23:12:30+03:00
2020-08-31T23:19:27+03:00
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 7 دقائقآخر تحديث : منذ 7 دقائق
مصر.. بيان رسمي بشأن أزمة سيارة الفنانة ياسمين صبري

كل الوطن – الرياض: علقت الإدارة العامة للجمارك المصرية، على سيارة الفنانة ياسمين صبري، “الرولز رويس”، التي تسببت في جدل واسع.

وأشارت الجمارك في بيان لها إلى أن “السيارة معفاة من الرسوم الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية – الأوروبية، ولكن بعد سداد إجمالي الرسوم المسددة على البيان الجمركي: 3717137,20 جنيه، ورسم تنمية 8.5٪، بقيمة 519651.21 جنيه، 30٪ ضريبة جدول +14٪ قيمة مضافة 3197200,63 جنيه، ورسوم إضافية 285,20 جنيه”، بحسب صحيفة “الدستور” المصرية.

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وأضافت الإدارة العامة للجمارك أنه “تم تقديم شهادة يورو 1 رقم 353199 موضح المنشأ Ec الاتحاد أوروبي بغرض تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية، وتم تطبيق الاتفاقية بمعرفة موظف الاتفاقيات، وبالتالي أصبحت السيارة معفية من ضريبة الوارد بالكامل، ومبلغ الإعفاء يعادل 8314421 جنيه”.

كما أوضحت أنه تم تسجيل البيان الجمركي رقم 2544 بتاريخ 19 أغسطس 2020 باسم “ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري”، ومشمولة طبقا للمعاينة سيارة ماركة “رولز رويس داون”، موديل عام 2020، السعة اللترية 5600 (12) سلندر، منشأ إنجلترا، الشحن من ميناء ليماسول قبرص، وتم قبول القيمة بمبلغ 6113545 جنيه، كما تم وضع البند الجمركي 8703249090.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة لمستند، قالوا إنه للسيارة الجديدة التي أهداها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لزوجته الفنانة ياسمين صبري.
والمستند المنسوب للإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، يوضح أن ماركة السيارة هي “رولز رويس داون” كابورليه، موديل 2020، بحسب النشطاء.

وبلغت قيمة السيارة 6 ملايين و113 ألفا و545 جنيها، كما بلغت إجمالي الرسوم الجمركية عليها 3 ملايين و717 ألفا و137 جنيها، ليصل إجمالي سعرها ما يقارب الـ10 ملايين جنيه، بحسب مواقع التواصل.

وأفاد موقع “القاهرة 24” نقلا عن مصادره الخاصة، بأن الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية فتحت تحقيقا مع موظفين يرجح أنهم سربوا مستند الإفراج عن السيارة من مصلحة الجمارك، باعتبار ذلك فعلا يتنافى مع قواعد وقوانين العمل ومخالفا للتعليمات.

وأشارت المصادر إلى وصول السيارة بالفعل من الخارج إلى مصر، ولكنها الآن في مرحلة التحضيرات من خلال وضع أغلفة عليها لحمايتها من الخدش لأن ثمنها باهظ، على أن تستلمها الفنانة خلال 10 أيام من الآن، بعد الانتهاء من كافة التحضيرات.

كما نفت حقيقة صورة السيارة “رولز رويس داون” المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها سيارة الفنانة ياسمين صبري، لأنها تحمل لوحات حرف “ي”، مؤكدة أن ملكيتها ترجع إلى رجل الأعمال محمد أبو العنين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394750

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