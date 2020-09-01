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مصر: مصرع زوجين و3 من أبنائهما في حادث مروري بصحراوي بني سويف

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : منذ 28 ثانية
مصر: مصرع زوجين و3 من أبنائهما في حادث مروري بصحراوي بني سويف

كل الوطن – وكالات: لقي خمسة أفراد من أسرة واحدة مصرعهم، وأصيب أخر، مساء اليوم، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على الطريق الصحراوى الشرقى أمام بوابة الكريمات اتجاه بني سويف بمصر.

وكانت شرطة النجدة ببنى سويف تلقت إستغاثات من عدد من المواطنين على الطريق الصحراوى بوقوع تصادم بين سيارة ملاكى رقم “ي ف 8157” وسيارة نقل “ه ي ص 3436 “، وأفاد المبلغون بوفاة رجل وزوجته وثلاثة من أبنائهما وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل جثتى الأب والأم والمصاب، إلى مستشفى حلوان، ونقلت سيارات الاسعاف جثث الأطفال الثلاثة إلى مستشفى أطفيح المركزي.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394761

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