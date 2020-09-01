“شارلي إيبدو” تقرر إعادة نشر الرسوم المسيئة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم

كل الوطن – وكالات: قررت صحيفة “شارلي إيبدو” الفرنسية إعادة نشر الصورة المسيئة لرسول الله محمد، صلى الله عليه وسلم، التي سبق أن نشرتها عام 2015، في عددها الجديد الذي سيصدر الأربعاء.

ويتزامن إعادة نشر هذه الرسوم الكاريكاتورية مع انطلاق محاكمة 14 متهما في قضية الهجوم المسلح على مقر الصحيفة الذي خلف 12 قتيلا في صفوف فريق العاملين فيها وأثار موجة من الاستنكار والاحتجاجات.

وأثارت هذه الرسوم المثيرة للجدل عندما نشرت في المرة الأولى قبل 5 سنوات استياء كبيرا في أوساط الأمة الاسلامية في فرنسا وعبر العالم، وسيثير قرار إعادة نشرها المشاعر ذاتها مرة أخرى.

المحاكمة ستطال متهمين بالتورط في تنفيذ الهجوم مع الشقيقين كواشي، سعيد وشريف، في يوم 7 يناير 2015 اللذين نسب لهما الصراخ بعيد الانتهاء من تنفيذ الهجوم: “لقد انتقمنا لرسول محمد صلى الله عليه وسلم”.

المصدر: وكالات/ وسائل إعلام