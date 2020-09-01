بعد حبس ابنتها في “قضية الفيرمونت”… الفنانة نهى العمروسي تهدد: لو تحدثت سأقلب الدنيا

كل الوطن – الوطن المصرية : في تطور جديد لقضية الاغتصاب الجماعي في فندق “فيرمونت نايل سيتي” في القاهرة، خرجت الفنانة المصرية، نهى العمروسي، اليوم الثلاثاء، لتعلق على حبس ابنتها على ذمة التحقيقات في الواقعة.

وفيما رفضت العمروسي التعليق لصحيفة “الوطن” المصرية عن تواجد ابنتها في الحبس حاليا ضمن المتهمين في القضية، فقد أكدت أنها لو تحدثت “ستقلب الدنيا” بحسب تعبيرها لأنها ترى أن ابنتها بريئة.

وقالت: “سألزم الصمت الآن لكي أرى نهاية نتيجة الظلم، ولو استمرت هذه الخطة الشيطانية وظلمت ابنتي.. وقتها سأتكلم وسأقلب الدنيا”.

وتقرر حبس نازلي مصطفى كريم، ابنة نهى العمروسي 4 أيام على ذمة التحقيق، إلى جانب أحمد الجنزوري، بحسب بوابة “الأهرام” المصرية.

يشار إلى أن نهى العمروسي من ممثلات فترة التسعينيات من القرن الماضي، وشاركت الفنان عادل إمام بطولة أفلام “جزيرة الشيطان” و”حنفي الأبهة” “وشمس الزناتي”، كما شاركت في بطولة مسلسل “ضمير أبلة حكمت” من بطولة فاتن حمامة.

وكانت النيابة العامة المصرية أصدرت، أمس الاثنين، بيانا رسميا جاء فيه أنا “أمرت بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كل منهم ضمانا ماليا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محل إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي)”.

وساعد الغضب من التقاعس عن التحرك إزاء الواقعة في إشعال حملة مناهضة للتحرش والاعتداء الجنسي شاركت فيها مئات النساء بشهاداتهن عبر الإنترنت.

ويأمل النشطاء أن تؤدي الحملات إلى ملاحقات قضائية أوسع نطاقا في الجرائم الجنسية، على الرغم من قولهم إن المواقف الاجتماعية والإطار القانوني لا يزالان بحاجة إلى تغيير عميق.

ووافق البرلمان المصري الأسبوع الماضي بشكل نهائي على قانون يهدف إلى الحفاظ على سرية هوية ضحايا التحرش والاعتداء الجنسي.