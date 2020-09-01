جنود إسرائيليون يعتدون بوحشية على مسن فلسطيني

كل الوطن – متابعات – رنيم المشهراوى : نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجنود إسرائيليين وهم يعتدون بطريقة وحشية على مسن فلسطيني شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ووقع الاعتداء أثناء قمع وقفة احتجاجية ضد مصادرة أراض من بلدة شوفة قرب مدينة طولكرم.

ويظهر في الفيديو المسن الفلسطيني وهو يطلب من الجنود أن يدعوا المتظاهرين وشأنهم إلا أنهم قاموا باستخدام القوة والعنف ضده واعتقلوه.

وشبه النشطاء الاعتداء على المسن أبو ناصر باعتداء الشرطي الأمريكي الأبيض على المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد قبل أشهر.