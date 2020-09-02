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مصر.. شاب يقتل والدته بسبب رفضها علاقته بزوجة صديقه

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
مصر.. شاب يقتل والدته بسبب رفضها علاقته بزوجة صديقه

كل الوطن – وكالات: أنهى شاب حياة والدته في منطقة عابدين بمصر، وذلك بعدما رفضت علاقته بزوجة صديقه، فقرر القيام بحيلة ماكرة، وأبلغ الشرطة لإبعاد الشبهة عنه.

بداية الواقعة، جاءت بتلقي قسم شرطة عابدين، بلاغا من موظف بالسكة الحديدية يبلغ من العمر 41 سنة، بعثوره على جثة والدته 62 سنة، داخل المنزل عقب عودته من العمل.

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على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين صحتها، وأظهرت تحريات رجال المباحث، أن المبلغ ابن الضحية وراء ارتكاب الجريمة، وأنه قام بإبلاغ الشرطة لإبعاد الشبهة عنه.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه ليلة الحادث وقعت مشادة بينه وبين والدته تطورت إلى مشاجرة بسبب رفضها علاقته بزوجة صديقه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394802

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