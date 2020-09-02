وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين إثر انهيار منزل شعبي في «عتيقة الرياض»

كل الوطن – الرياض: توفيّ شخصان، وأصيب خمسة آخرين إثر انهيار منزل شعبي في حي عتيقة في العاصمة الرياض، وذكر الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم أن: “مدني الرياض باشر حادث انهيار منزل شعبي في حي عتيقة، ونتج عن الحادث 5 إصابات وحالتين وفاة سائلاً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته”.