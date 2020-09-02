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وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين إثر انهيار منزل شعبي في «عتيقة الرياض»

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين إثر انهيار منزل شعبي في «عتيقة الرياض»

كل الوطن – الرياض: توفيّ شخصان، وأصيب خمسة آخرين إثر انهيار منزل شعبي في حي عتيقة في العاصمة الرياض، وذكر الدفاع المدني في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم أن: “مدني الرياض باشر حادث انهيار منزل شعبي في حي عتيقة، ونتج عن الحادث 5 إصابات وحالتين وفاة سائلاً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394823

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