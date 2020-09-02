شيريهان توجّه رسالة لفيروز.. وهذا ما قالته أحلام

كل الوطن – لها أون لاين: علّقت النجمة المصرية القديرة شيريهان على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنزل السيدة فيروز، في مستهل زيارته للبنان الثلاثاء، ووجهت رسالة إليها.

ونشرت شيريهان صورة لفيروز عبر حسابها في “إنستغرام” وعلّقت عليها: “فيروز الوطن.. السلام.. الحياة أنت.. ستنهض ماسة العالم من جديد، ستنهض بلادك وتُعلم العالم الدرس مرة أخرى من أول وجديد.. فهذا أنتم شعب الإرادة والكرامة، الشموخ والإصرار، الانتصار والإعمار، أنتم الإبداع والفن والحب، لبنان الحضارة والتقدّم وكل ما هو عظيم مبدع جميل وجديد”. وأضافت: “حماكي الله، ونصر شعبك ووطنك بيروت.. لبنان، فيروز.. دعائي صلاتي قلبي وصوتي معكم ولكم”.

كذلك حرصت النجمة أحلام على التعليق على الزيارة، وكتبت في تغريدة على “تويتر”: “مُنحت الكبيرة فيروز اليوم، وسام جوقة الشرف وهو أرفع وسام فرنسي، كيف لا وهي الوسام بحد ذاتها، وزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للكبيرة دليل على أن هي كبيرة لبنان وأرزته الشامخة للأبد”. وتابعت قائلةً: “تقدير فيروز هو تقدير للفن والفنانين والوطن العربي بأسره، فلتحيا لبنان وتحيا فيروز”.

كما وجّهت الفنانة مايا دياب رسالة إلى فيروز عبر “تويتر” كتبت فيها: “إلى الأيقونة التي جعلت من كل صباحاتنا ذكريات، ومن كل حروبنا دمعات.. فيروز الأمل‎.. فيروز الماضي والحاضر وكل شيء يُذكّر بحبِك”.

يُذكر أن الرئيس الفرنسي ماكرون زار النجمة فيروز في منزلها، لتناول العشاء معها، والحديث عن الوضع الحالي في بيروت، وقدّمت له هدية خاصة عبارة عن لوحة فنية لمجسّم من خشب الأرز محفور اسمه عليها.

أطلق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع الممثلة السورية دانا جبر بعد تعرّضها لعملية ابتزاز تتعلق بنشر صور جريئة لها على تطبيق “إنستغرام” من جانب شخص مجهول.

وأكد المكتب الإعلامي للممثلة السورية أنها تتعرض لحملة تشويه سمعة شرسة من شخص مجهول، في محاولة ابتزاز واضحة للنيل من سمعتها ونجوميتها من دون أن يحدد مطلباً واضحاً وراء فعلته هذه. ولفت المكتب إلى أن ما يتم نشره هو صور قديمة جداً وصور شخصية بحتة غير مُعدّة للتداول أو النشر، وبعضها تعرّض لتشويه وتركيب وتعديل بقصد الإساءة.

وكشفت صفحات لمحبّي الفنانة السورية أن هاتفها المحمول تعرّض للسرقة، وسرّب بعدها السارق الصور ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهدّدها من ثم بنشر صور ومقاطع فيديو جريئة لها.

وشنّ الكثيرون من النشطاء والجمعيات النسوية والمغرّدون حملة شعواء على الابتزاز الذي تعرّضت له دانا، وتفاعلوا بشكل واسع من خلال نشر وسوم “متضامنون مع دانا جبر” و”الفضيحة للمبتز”، تعبيراً عن دعمهم لها، وطالبوا بالتالي بمحاسبة المسؤولين.