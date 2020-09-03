واشنطن ترفض وجود “حزب الله” ضمن الحكومة اللبنانية الجديدة

كل الوطن – وكالات : كشفت الحكومة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن عدم رغبتها في أن تكون جماعة “حزب الله”، جزءًا من الحكومة اللبنانية المزمع تشكيلها خلال أيام.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، لتلفزيون “العربية”، إن واشنطن لا تريد أن يكون حزب الله جزءا من الحكومة اللبنانية.

وأجرى رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، مصطفى أديب، الاستشارات النيابية غير الملزمة في عين التينة، مع الكتل البرلمانية للوقوف على آرائهم بالنسبة إلى تشكيل الحكومة.

وأجمعت مواقف الكتل البرلمانية على دعم الرئيس المكلف وعلى ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة.