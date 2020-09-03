طليقة كهربا توجه رسالة غامضة: “إوعى تتوقع من قليل الأصل إنه يتربى”

كل الوطن – هنّ – متابعات: شاركت الإعلامية، سارة خليفة، طليقة لاعب الأهلي الحالي، محمود عبد المنعم كهربا، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت “خليفة” بإطلالة جريئة، مرتدية “هاطليقة كهربا توجه رسالة غامضة: “إوعى تتوقع من قليل الأصل إنه يتربى”ف ستوميك” ملون كاشف للبطن، مع كاش مايوه من نفس اللون والنقوشات، معتمدة على الشعر المنسدل.

ودونت الإعلامية رسالة غامضة على الصورة مُعلقة: “طول ما البصل مينفعش يتعمل منه مربى إوعى تتوقع من قليل الأصل إنه يتربى وعجبي”.

وتابعت: “الكلام طبعا خارج نطاق حياتي أنا أعرف أربي أي حد يا عمري حتى قليل الأصل”.

قصة سارة وكهربا

وأقامت “سارة” دعوى أمام محكمة الأسرة بزنانيري، تحمل رقم 1403 لسنة 2016، تطالب فيها بإلزام محمود كهربا، بمصاريف نفقتها، مؤكدة أنها لم تطلب الطلاق من اللاعب، وأن الأخير طلقها غيابيا، وذلك خلال جلسة “دعوى نفقة الزوجية”، بمحكمة الأسرة بزنانيري في روض الفرج، عام 2017.

وعادت “سارة” للأضواء في أغسطس من العام الماضي، بعدما نشرت صورة لها، مُرفقة بتعليق: “كان نفسي أقولك هتلاقي أحسن مني، بس الحق يتقال أنا بطل مبتعوضش” وذلك عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك.

الأمر الذي فسره البعض بأنها تقصد “كهربا”، مُعلقين: “تقصدي كهربا”، و”عندك حق إنتي بطل”.

واندلعت مشادة بين محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي، لاعبا الفريق الأول بالأهلي، عقب المران الصباحي اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها بعد غدٍ الجمعة.

وبدأت المشادة عندما قام محمود كهربا بالدخول في “وصلة هزار” مع أحد لاعبي الفريق عقب مران الفريق الصباحي، وتضمن المزاح الفاظ غير لائقة من كهربا تجاه زملائه في الفريق وهو ما لم يقبله الشناوي بصفته (كابتن الفريق) وتوجه نحو كهربا وطالبه بعدم ذِكر هذه الألفاظ، والكف عن هذا النوع من الهزار، إلا أن كهربا رفض نصائح الشناوي وطالبه بعدم التدخل في هذا الأمر.

واشتدت المناقشة بين الشناوي وكهربا، وارتفعت حدة الصوت بين الثنائي بشدة، حتى تدخل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الذي علم بتفاصيل المشادة من “كابتن الفريق”، وقام بتوبيخ محمود كهربا.

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جري صباح اليوم .