السعودية” توضح شروط نقل العائدين للمملكة.. ومتطلبات السفر لـ 25 دولة”

كل الوطن – الرياض: وضعت شركة الخطوط السعودية ٧ شروط من اجل السماح بنقل المسافرين العائدين الى المملكة العربية السعودية عبر اسطولها داعية جميع الركاب الى إتباع الاشتراطات الصحية الصادرة من وزراة الصحة السعودية ”

وتضمنت الشروط إلزام جميع الركاب بتعبئة وتوقيع نموذج تعهد الالتزام بالاشتراطات الصحية وتسليمه للرقابة الصحية بالمطار لاحقاً ” والخضوع للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة ٧ أيام والممارسين الصحيين ٣ أيام مع عينة سلبية في نهاية فترة الحجر. واشتملت الشروط أيضاً، تثبيت تطبيقي “تطمن ”

و”توكلنا” والتسجيل فيهما، وتحديد موقع المنزل عبر تطبيق “تطمن” خلال ٨ ساعات من وصول الراكب، والقيام بالتقييم الصحي اليومي من خلاله، والاتصال على ٩٣٧ في حال ظهور أي من أعراض “كورونا” أو الذهاب للمركز الصحي أو الطوارئ عند الضرورة ”

وطالبت جميع الضيوف باتباع الإجراءات الاحترازية حسب ما هو مذكور في نموذج تعهد الالتزامات بالاشتراطات الصحية خلال فترة الحجر الصحي بالمنزل. ودعت الشركة الراغبين في معرفة متطلبات السفر إلى 25 دولة، للدخول على الرابط التالي