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النائب العام: سنقف بحزم وقوة أمام كل من يتعدى أو يُسيء إلى المعلمين (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 58 ثانيةآخر تحديث : منذ 58 ثانية
النائب العام: سنقف بحزم وقوة أمام كل من يتعدى أو يُسيء إلى المعلمين (فيديو)

كل الوطن – الرياض: أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب، أن النيابة ستتصدى بحزم لكل من يتعدى على حقوق المجتمع أو يسيء للمعلمين.

وأضاف “المعجب”: “أن كل مواطن ومواطنة ومقيم في هذا البلد تحت الحماية الجنائية من قبل النيابة العامة، ولا شك أن المعلم والمعلمة على رأس أولوياتنا لما يحملانه من مسؤولية عظيمة تجاه الوطن وستقف النيابة العامة بحزم وقوة أمام كل من يتعدى على حقوق المجتمع وبالأخص المعلم والمعلمة”.

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وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قد وقّع مع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بمقر النيابة العامة بالرياض، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز شراكتهما وتوطيد وتطوير العلاقات بينهما فيما يتعلق بالتعليم والتدريب والبحوث، حيث تضمّنت مذكرة التعاون تبادل الخبرات التدريبية، والاستفادة المشتركة من الموارد والتسهيلات والطاقات البشرية التي تملكها كل جهة، بما يتوافق مع الأنظمة والإمكانيات المتاحة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394858

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