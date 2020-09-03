خادم الحرمين يوافق على غسيل الكعبة اليوم

كل الوطن – الرياض: صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على غسيل الكعبة المشرفة لهذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، غداً الخميس 15 محرم 1442 هـ، ويتشرف أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل نيابة عن الملك سلمان بغسل الكعبة المشرفة.

وبهذه المناسبة قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، إن هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة على العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتنفيذ شعائر الله وتعظيمها، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية بما يضمن تنفيذ الشعيرة وسلامة القائمين عليها.

ورفع شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على عنايتهما ورعايتهما الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله أن يديم عليهما ثوب الصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

حيث جرت العادة السنوية بغسل الكعبة المشرفة بماء زمزم ممزوجاً بماء الورد، عناية بها وتطهيراً لها، حيث ستتم المراسم هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة، حرصاً على منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستمرت العناية بتطهير البيت ورعايته منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكانت الرئاسة اكتفت فعلياً العام الماضي بغسل الكعبة لمرة واحدة في 15 محرم، وألغت غسلها للمرة الثانية في شهر شعبان الماضي بسبب المشاريع التي كان يتم تنفيذها لتوسعة الحرم.