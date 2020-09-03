اختراق حساب رئيس وزراء الهند على تويتر

نيودلهي – د ب أ: تعرض حساب تويتر الخاص بالموقع الشخصي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للاختراق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، حسبما أكدت الشركة المشغلة لمنصة التواصل الاجتماعي.

وتم إرسال سلسلة من التغريدات من الحساب تطلب من متابعيه التبرع بعملة مشفرة لصندوق الإغاثة الخاص برئيس الوزراء. وقالت تويتر إنها علمت بالنشاط واتخذت خطوات لتأمين الحساب المخترق.

يشار إلى أن “Narendramodi_in” هو الحساب الرسمي على تويتر لموقع مودي الشخصي على الانترنت. ولدى الحساب أكثر من 5ر2 مليون متابع، وتم إنشاؤه في أيار/مايو 2011.

ولم يتأثر حساب تويتر الشخصي لمودي، الذي يضم أكثر من 61 مليون متابع، بالحادث.

وقالت متحدثة باسم تويتر في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: ” نحقق بنشاط فيما حدث. في الوقت الحالي، لسنا على علم بتأثر حسابات إضافية”.

وتم حذف التغريدات في وقت لاحق واستعادة الحساب.

وفي تموز/يوليو، تمكن متسللون من الوصول إلى أنظمة تويتر الداخلية لاختراق بعض أهم الحسابات الشخصية في المنصة، بما في ذلك حسابات المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ومؤسس شركة “تيسلا” ايلون ماسك والمؤسس المشارك لشركة “مايكروسوفت” بيل جيتس.

وبحسب التقارير، تعرضت حسابات شركتي “أوبر” و”آبل” للاختراق أيضا.