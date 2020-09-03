مصر.. بلاغ جديد ضد “الطبيب المتحرش بالرجال” تضمن صورا وفيديوهات!

كل الوطن – وكالات: تقدم الفنان المصري، عباس أبو الحسن، ببلاغ جديد بخصوص ضحية جديدة للطبيب باسم سمير، المشهور إعلاميا بـ”الطبيب المتحرش بالرجال”، تضمن صورا وفيديوهات.

وقال أبو الحسن أمس الأربعاء، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تقدم اليوم الأستاذ حسين أبو العنين المحامي، ببلاغ جديد لسعادة المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة من ضحية جديدة، من ضحايا المتحرش الدكتور باسم سمير، ومرفق به مقاطع فيديو وصور لوقائع تحرش وهتك عرض مصورة داخل عيادته بالدقي وجار إرفاقها بالبلاغ الأصلي الذي تحقق فيه النيابة العامة”.

وسبق أن تقدم أبو الحسن ببلاغات رسمية للنائب العام حمادة الصاوي ضد باسم سمير، وتمت إحالة ملف الواقعة إلى التحقيق.

وبدأت القصة حين نشر الفنان المصري تميم يونس فيديو كشف فيه عن تعرضه للتحرش الجنسي على يد الطبيب باسم سمير، عندما كان عمره 22 عاما، مما أثار جدلا وضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأنكر الطبيب التهم الموجه له، وقال إنه يتعرض لمحاولات ابتزاز وتهديدات، مشيرا في بيان له أنه “بلغت خستها لحد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت للواقع باي صلة للنيل من سمعتي ومكانتي المهنية والشخصية، ليس ذلك فحسب بل طالت بأضرارها كافة أفراد أسرتي”.

من جهتها، أصدرت النقابة العامة لأطباء الأسنان في مصر، بيانا توضيحيا بشأن الواقعة، مؤكدة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لوقف أي تجاوز من أي فرد من أعضاء النقابة، ممن يثبت قيامه بأي تجاوز أو تعد على القيم الأخلاقية.

المصدر: RT