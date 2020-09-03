البابا فرنسيس يقبل علم لبنان وسط الحضور بعد إلغاء قيود كورونا… فيديو

كل الوطن – فريق التحرير : دعا البابا فرنسيس إلى التضامن والمساعدة المتبادلة حيث عقد أول لقاء جماهيري منذ ستة أشهر في دولة الفاتيكان، يوم أمس الأربعاء، بعد تخفيف قيود فيروس كورونا.

وحيا البابا الحجاج بهذه المناسبة قائلا: “بعد كل هذه الأشهر نستأنف لقاءاتنا، وجهاً لوجه وليس شاشة لوجه، هذا جميل”.

وشوهد البابا يحمل العلم اللبناني ويقبله أمام المصلين وسط هتاف وتصفيق حار وهو يختتم اللقاء بالدعوة للصلاة من أجل لبنان بعد الانفجارات الدامية في مرفأ بيروت.

وهز انفجار هائل مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس الماضي، أسفر عن مقتل 190 شخصا، وإصابة 6500 آخرين، وقدّر البنك الدولي، في تقييم جديد، الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت بما بين 3.8 و4.6 مليار دولار.