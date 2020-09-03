محمد صلاح ينشر فيديو دعائي يجسده على شكل “رسوم متحركة” (فيديو)

كل الوطن – متابعات: نشر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، البالغ 28 عاما، أمس الأربعاء، شريط فيديو جديدا عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”.

ويظهر “صلاح” في مقطع الرسوم المتحركة الدعائي لحذاء رياضي من صناعة شركة “أديداس”، إحدى الشركات العالمية المتخصصة بصناعة الألبسة والأدوات الرياضية، يظهر وهو يرتقي عاليا “بمساعدة الحذاء” ويسددها صاروخية تزلزل الملعب والمدرجات ويصل تأثيرها إلى الفضاء الخارجي!.

وحصد الفيديو أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال يوم واحد من نشره عبر حساب “الفرعون” المصري في “إنستغرام” والذي يتابعه أكثر من 40 مليون شخص حول العالم.

وحقق صلاح العديد من الجوائز الفردية منذ انضمامه إلى ليفربول صيف عام 2017 قادما من روما الإيطالي، كما توج رفقة “الريدز” بدوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، والدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم.

واكتفى صلاح بالمركز الخامس على جدول ترتيب هدافي “البريميرليغ” الموسم المنصرم برصيد 19 هدفا، بعد أن توج بلقب هداف المسابقة في الموسمين الماضيين.

المصدر: Mohamed Salah/instagram