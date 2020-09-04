السكري.. باحثون يتوصّلون لسرّ يحميك من الإصابة

كل الوطن – وكالات: السكري هو مرض استقلابي يسببه نقص هرمون الإنسولين أو ضعف الاستجابة الطبيعية من خلايا الجسم للإنسولين الذي يُدخِل السكر الموجود في الدم (الغلوكوز) إلى الخلايا، وفي كلتا الحالتين تكون النتيجة متشابهة، إذ ترتفع مستويات الغلوكوز في الدم فوق الحد الطبيعي، ويؤدي ذلك إلى تأثيرات سلبية على الجسم عاجلا وآجلا.

ونبدأ مع سر الحماية من السكري، ومع السؤال “هل يمكننا تجنب مرض السكري في حال اتخذنا نمط حياة صحيا وابتعدنا عن كل المسببات؟”.

وهذا ما عكف علماء بريطانيون على البحث والتجارب للإجابة عنه، حيث تم عرض نتائج أبحاثهم خلال المؤتمر الأوروبي لأمراض القلب والأوعية الدموية 2020 والذي استمرت فعالياته عبر الفضاء الإلكتروني من 29 أغسطس/آب وحتى أول سبتمبر/أيلول الجاري.

وبحسب ما نقل موقع دويتشه فيله عن موقع إم دي آر MDR الألماني، فقد استخدم فريق البحث بيانات من النظام الصحي في المملكة المتحدة حيث تم فحص بيانات أكثر من 450 ألف شخص من الجنسين.

واستمر البحث لمدة خمس سنوات حيث تم تقسيم البيانات إلى مجموعات بحسب العمر والجنس والكتلة وتم إجراء مقارنة للبيانات الصحية بعد خمس سنوات.