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ترمب يطلب من إيران عدم إعدام مصارع

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : منذ 10 ثواني
ترمب يطلب من إيران عدم إعدام مصارع

واشنطن – رويترز: طالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس، السلطات الإيرانية بعدم تنفيذ حكم بالإعدام صدر بحقّ مصارع شاب أدين بقتل موظف حكومي خلال “أعمال شغب” جرت في جنوب البلاد في صيف 2018.

وبحسب موقع “ميزان أونلاين” الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية الإيرانية، فإن المصارع السابق نويد أفكاري أدين بطعن مسؤول في الهيئة العامة للمياه في شيراز (جنوب) بسكين في 2 أغسطس 2018 وقتله وحُكم عليه بناء على ذلك بالإعدام بجريمة “القتل العمد”.

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وعلى غرار مدن إيرانية عديدة أخرى، كانت شيراز في ذلك اليوم مسرحاً لتظاهرات مناهضة للسلطة احتجاجاً على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر “علمت أنّ إيران تستعدّ لإعدام نجم كبير في المصارعة، نويد أفكاري، 27 عاماً، وكلّ ما فعله هو أنّه شارك فحسب في تظاهرة مناهضة للحكومة”.

وأضاف الرئيس الأميركي “أقول للقيادة الإيرانية، سأكون ممتنّاً حقّاً لو أنقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكراً لكم”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394945

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